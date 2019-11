Znamy skład nowego rządu Morawieckiego Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Premier już wcześniej ogłosił listę swoich ministrów. Dalej brakuje jednak nazwiska szefa resortu sportu. Na razie został nim Morawiecki i złożył jako minister przysięgę. Pozostałe nazwiska są już oficjalne. Nowym-starym premierem, co wiadomo było już od wielu miesięcy został Mateusz Morawiecki, który jednocześnie będzie ministrem sportu do czasu powołania nowego szefa resortu. Wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Piotr Gliński. Będzie też przewodniczącym komitetu ds. pożytku publicznego Jak wiadomo, pełnił tę funkcje, jak wielu innych ministrów także w poprzedniej kadencji Morawieckiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

