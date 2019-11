PiS w panice szuka pieniędzy – podwyżka akcyzy! Premier Mateusz Morawiecki niczym zbawca ludu oznajmił, że trzeba ratować naród popadający coraz częściej w nałogi, że musimy “pić z umiarem”, w związku z czym ministerstwo finansów przygotowało ustawę podnoszącą poziom akcyzy na alkohol i papierosy o 10%. Czy rząd naprawdę myśli, że wzrost ceny butelki wódki o 1,40 zł, butelki wina o 15 groszy, czy puszki piwa o 6 groszy, sprawi, że naród będzie spożywał mniej alkoholu? Oczywiście, że nie. Czy premier naprawdę sądzi, że gdy paczka papierosów podrożeje o 1 zł, a 50-cio gramowa paczka tytoniu o 1,70 zł to naród będzie palić mniej? Oczywiście, że nie. Nawet w uzasadnieniu do ustawy nikt nie podnosi kwestii zdrowotnych narodu, bo autor tego uzasadnienia dobrze wie, że wzrost cen alkoholu czy tytoniu, zwłaszcza w tak nieistotnym zakresie nie sprawi, że palacze rzucą palenie a osoby spożywające alkohol przestaną go kupować. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze a dokładnie o budżet zrównoważony, który był największym kłamstwem wyborczym ekipy rządzącej. Jak to mówią, grosz do grosza, a będzie kokosza -> małe sumy wyciągnięte z naszych kieszeni dadzą naprawdę dużą sumę ministrowi finansów co miesiąc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

