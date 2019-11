Polacy masowo opuszczają Wielką Brytanię Stało się – Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Mateusz Morawiecki może stwierdzić, że to wynik reform przeprowadzonych przez rządy PiS, ale prawda jest taka, że rodacy opuszczają Wyspy z powodu brexitu. Z Wielkiej Brytanii wyjechało już prawie 100 tysięcy Polaków. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jeszcze w 2017 w Wielkiej Brytanii mieszkało i pracowało ponad 793 tys. osób z Polski. W zeszłym roku było ich już tylko 695 tys. Jak łatwo zauważyć, Wielka Brytania przestała być traktowana jak ziemia obiecana przez prawie 100 tysięcy rodaków. Dziś więcej Polaków mieszka w Niemczech niż na Wyspach Brytyjskich. Większość spośród tych, którzy zdecydowali się opuścić Wielką Brytanię, powraca do kraju. W pozostałych państwach Unii Europejskiej nie stwierdzono masowego napływu rodaków. W Niemczech liczba Polaków wzrosła bowiem o 3 tysiące, w Norwegii i Irlandii o 1 tysiąc. Jedynym krajem UE – oprócz Wielkiej Brytanii – gdzie spadła liczba polskich migrantów, są Włochy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.