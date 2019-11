Polacy pokochali płatności zbliżeniowe W drugim kwartale 2019 roku liczba transakcji zbliżeniowych osiągnęła rekordowy poziom, a na polskim rynku funkcjonuje najwyższa w historii liczba kart z funkcją zbliżeniową – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Jak poinformował NBP, na koniec drugiego kwartału na rynku polskim znajdowało się w obiegu ok. 36,1 mln kart z funkcją zbliżeniową. To nawięcej w historii. Przełożyło się to również na rekordowo wysoki udział w całości rynku kart płatniczych na poziomie 85,7 proc. (w poprzednim kwartale 84,9 proc.). Liczba kart zbliżeniowych, w porównaniu do kwartału poprzedniego, zwiększyła się o 698 tys. sztuk (wzrost o 2 proc.). W drugim kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie

ponad miliard transakcji (dokładnie było ich 1 mld 154 mln). To kolejny rekord. W porównaniu

do poprzedniego kwartału (983 mln) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 172 mln, co stanowi wzrost o 17 proc. Udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wyniósł 86,3 proc. (w poprzednim okresie – 84,6 proc.).

