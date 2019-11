Polacy przejmują Netflixa. Najlepsze polskie filmy w ofercie. Netflix w ostatnim czasie naprodukował oryginalnych filmów i seriali, ale nie zapomina przy tym uzupełniać swojej bazy o “obce” tytuły. Miłym zaskoczeniem jest sukcesywne dodawanie polskich filmów. Ich obecność na tej platformie ma również dodatkową zaletę – można włączyć napisy, co przy polskim udźwiękowieniu dialogów jest remedium na ciągłą irytację. W bazie możemy znaleźć zarówno starsze tytuły i klasyki jak m.in. “Rejs”, “Katyń”, “300 mil do nieba”, “Sponsoring”, “Plac zabaw”, a także filmy, które dopiero co zeszły z kinowych ekranów: “Kurier”, “Kamerdyner”, czy “Planeta Singli 3”. Przez kilka dni mogliśmy obejrzeć też “Zimną wojnę”, która znalazła się tam przez pomyłkę i wróci w przyszłym roku. Tymczasem na serwery Netflixa trafiły niektóre hity od Wojtka Smarzowskiego (“Wołyń”, “Drogówka”), jak i ostatnie filmy produkcji Piotra Woźniak-Staraka (“Bogowie”, “Sztuka kochania”). Jest też mnóstwo udanych produkcji, którymi zachwycali się krytycy (“Ostatnia rodzina”, “Disco polo”, “Córki dancingu”, czy “Body/Ciało”), jak i mniej udanych produkcji (“Wyjazd integracyjny”, “AmbaSSada”, “Historia Roja”). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.