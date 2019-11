Polscy biskupi ostrzegają przed nacjonalizmem Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy – czytamy w dokumencie społecznym Konferencji Episkopatu Polski pt. “Chrześcijański kształt patriotyzmu”, który zwiera nadzwyczaj cenne i aktualne rozróżnienia pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. Autorzy dokumentu wyrażają na wstępie radość z ożywienia “postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach”. Biskupi podkreślają, że patriotyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego. W ślad za nauczaniem papieży poczynając od św. Piusa X, przypominają, że “Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem (…) zarazem jednak – “jako forma miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie jest jednak wartością absolutną”. Musi mieć swoje miejsce w hierarchii wartości, gdyż “pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody ziemi”. W związku z tym: “za niedopuszczalne i bałwochwalcze należy uznać wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu czy też szukanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla szerzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

