Porażka republikanów w Luizjanie. Nie pomogło wsparcie Trumpa. Demokrata John Bel Edwards pozostanie gubernatorem Luizjany. Pokonał on w sobotę w drugiej turze wyborów republikanina Eddy’ego Ripsone’a, któremu nie pomogło wsparcie ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. John Bel Edwards, określany przez media jako konserwatywny demokrata, uzyskał 51,3 proc. głosów w wyborach gubernatorskich w Luizjanie, a jego rywal Eddy Ripsone 48,7 proc. Różnica między nimi wyniosła ok. 40 tys. głosów. Wynik ten oznacza, że Edwards utrzyma urząd i pozostanie jedynym demokratycznym gubernatorem w stanach głębokiego południa USA, do których zalicza się Luizjanę, Missisipi, Alabamę i Georgię. W regionie tym tradycyjnie większą popularnością cieszą się republikanie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

