Porównano taniec i ćwiczenia wytrzymałościowe. To ten pierwszy w większym stopniu cofnął oznaki starzenia się mózgu. Starzejąc się, odczuwamy spadek sprawności psychicznej i fizycznej, na który mogą także negatywnie wpłynąć różnego rodzaju choroby, na przykład Alzheimer. Nowe badanie, opublikowane w ogólnodostępnym magazynie Frontiers in Human Neuroscience, wykazało, że starsi ludzie wykonujący regularnie ćwiczenia fizyczne mogą odwrócić oznaki starzenia się mózgu. A ze wszystkich form aktywności ruchowych, taniec wykazuje działanie najsilniejsze. "Ćwiczenia są w stanie spowolnić, a nawet przeciwdziałać spadkowi sprawności psychicznej i fizycznej, który związany jest z procesem starzenia" – mówi dr Kathrin Rehfeld, główna autorka tego badania, przeprowadzonego w niemieckim Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych w Magdeburgu. – "Wykazaliśmy, że dwa rodzaje aktywności fizycznej, taniec oraz trening wytrzymałościowy, wspierają obszar mózgu, który wraz z wiekiem zanika. Jednak to właśnie taniec spowodował zauważalne zmiany zachowań pod względem poprawy koordynacji ruchowej." Ochotnicy o średnim wieku 68 lat zostali zapisani albo na 18-miesięczny, cotygodniowy kurs taneczny, albo na trening wytrzymałościowy. Obie grupy wykazały zwiększoną aktywność w części mózgu zwanej hipokampem. To istotne odkrycie, jako że ten obszar może być podatny na spadek sprawności spowodowany starzeniem, jest także najczęściej atakowany przy chorobie Alzheimera. Odgrywa kluczową rolę w zapamiętywaniu i nauce, a także w zachowaniu koordynacji ruchowej.

