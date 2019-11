Potężny kryzys Kościoła w Polsce. Dramatycznie spada liczba święceń kapłańskich. Oskarżenia księży o pedofilię, wtrącanie się do polityki i życie w luksusie to tylko niektóre z problemów, z którymi mu się zmierzyć polski Kościół. Ale jest jeszcze jeden, kto wie, czy nie największy. Dramatycznie spada liczba święceń kapłańskich. Te dane z pewnością muszą budzić troskę hierarchów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba chętnych do przywdziania sutanny spadła z ponad 5,5 tys. do niespełna 3 tys. Gdy sprawdzi się dane za ostatnich 20 lat, ten wynik będzie jeszcze gorszy.



Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, w 2019 roku do seminariów diecezjalnych przyjęto łącznie 324 mężczyzn. To o 91 mniej niż przed rokiem.

