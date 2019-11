Pożar na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu Jedna osoba zmarła, a dziewięć zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w czwartek na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu. Ofiara śmiertelna to mężczyzna w wieku około 40 lat – powiedział w rozmowie z tvn24.pl starszy kapitan Tomasz Szwajnos z wrocławskiej straży pożarnej. Działania straży zakończyły się przed godziną 22. Pożar na Dworcu Świebodzkim wybuchł przed godziną 17. Jak poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu starszy kapitan Tomasz Szwajnos, ogień pojawił się w strzelnicy znajdującej się w piwnicy dworca. Szwajnos mówił po godz. 18, że “w pożarze poszkodowanych zostało dziewięć osób”. – Nie można jednak wykluczyć, że liczba rannych może wzrosnąć. Obecnie trwa przeszukiwanie budynku – dodał. Jak informowała przed godz. 19 reporterka TVN24 przebywająca na miejscu, jedna osoba była poszukiwana. Po godz. 19.30 starszy kapitan Tomasz Szwajnos potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że dziesiąta osoba – znaleziona w budynku i reanimowana przez służby – zmarła. Ofiara śmiertelna to mężczyzna w wieku około 40 lat – powiedział. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

