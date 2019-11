Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Dwa Ordery Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda odznaczył w poniedziałek Orderem Orła Białego historyka profesora Andrzeja Nowaka oraz lekarkę profesor Grażynę Świątecką. Uroczystość odbyła się w Święto Niepodległości w Pałacu Prezydenckim. Prezydent wręczył dwa Ordery Orła Białego. Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autorem m.in. monumentalnych “Dziejów Polski”. Został nagrodzony “w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie”. Grażyna Świątecka to profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania “Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Została odznaczona “w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

