Prezydentura pod ostrzałem hejtu. "To skoordynowana akcja". "Trzaskowski wywozi toksyczny szlam na Mazury", "Trzaskowski nie radzi sobie z kryzysem w Warszawie", "Trzaskowski wstrzymuje wypłaty 500+" – to tylko niektóre z pasków, jakie pojawiły się w ciągu ostatniego roku w TVP Info. Prezydent stolicy praktycznie od początku swej kadencji znajduje się pod ostrzałem mediów prorządowych, prawicowych polityków, a także zwykłych hejterów. Duża część decyzji wydawanych w pierwszym roku rządów przez Rafała Trzaskowskiego traktowana jest przez środowiska prawicowe jako powód do ogólnopolskiej dyskusji i krytyki jego rządów. Prezydentowi Warszawy dostało się m.in. za podpisanie Deklaracji LGBT+, "strefę relaksu" na pl. Bankowym, awarię w oczyszczalni Czajka, martwe kozy na wyspie czy zamieszanie z wypłatami programu "Rodzina 500+". – Każda taka akcja jest skoordynowana między politykami, mediami PiS-u i innymi instytucjami państwa – podkreślał w rozmowie z Onetem Rafał Trzaskowski.

