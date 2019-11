Prognozy dla Wenecji są bardzo złe. 70 procent miasta może znaleźć się pod wodą. Niekorzystna pogoda może sprawić, że Wenecję zaleje kolejna wysoka fala przypływu. Jeśli poziom wody wzrośnie do prognozowanych 150 centymetrów, zalanych zostanie 70 procent miasta. W mieście obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego. W Wenecji, zmagającej się ze skutkami katastrofalnej powodzi, ogłoszono najwyższy, czerwony alert pogodowy w związku z oczekiwanym w piątek nadejściem kolejnej wysokiej fali przypływu. Ma ona sięgać tym razem 150 centymetrów. Po tym, gdy w nocy z czwartku na piątek poziom tak zwanej acqua alta wyniósł około metra, przed południem ma wzrosnąć o dalsze 50 centymetrów. Przyczyną tego zjawiska będzie między innymi silny wiatr scirocco, któremu przez kilka dni mają towarzyszyć ulewne deszcze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

