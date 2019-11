Program sponsorowania rodziców i dziadków – co dalej?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Powiem szczerze: nie mogę się doczekać ogłoszenia kto będzie nowym ministrem imigracji w czasie tej kadencji rządu kanadyjskiego. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że nowowybrany rząd obiecał wiele istotnych zmian w prawie imigracyjnym. Również, jak co roku, niezależnie czy jest wybierany nowy rząd, na końcu starego i na początku roku nowego roku ogłaszane są także programy, które „powtarzają się” – mowa tu np. o programie sponsorskim dla rodziców/dziadków czy IEC – International Experience Canada.

IEC na rok 2020 jescze nie został otwarty (nie wiadomo ile będzie miejsc i czy nastąpią jakieś zmiany, ale realistycznie myśląc, można się spodziewać, że będzie dość podobnie jak w latach ubiegłych). Natomiast program sponsorowania rodziców i dziadków – od wielu lat cieszący się nie za dobrą reputacją ze względu na to w jaki sposób był skonstruowany (nabór sponsorów poprzez losowanie), to kość w gardle w prawie imigracyjnym Kanady. Zawsze ktoś jest niezadowolny. Od czasu jak zaczęłam praktykować w zawodzie, czyli już od prawie 25 lat, sponsorowanie rodziców nie cieszyło się popularnością w oczach rządu Kanady. Podania sponsorskie, wprawdzie przyjmowane kiedykolwiek sponsor miał ochotę – czekały w kolejce na rozpatrzenie przez długi – i w miarę upływu lat jeszcze dłuższy – czas.

Pamiętam jak moi klienci czekali na przyjazd swojej mamy przez ponad 7 lat od wysłania podania. Jedni doczekali się, inni, gdy zadzwoniłam do nich, że ich rodzic gotowy jest do imigracji – powiedzieli mi, że tak się już nigdy nie stanie… Tak było w przypadku nas, imigrantów z Europy wschodniej. Jeżeli ktoś chciał sponsorować swoich rodziców z Chin, Indii, Filipin czy Pakistanu – mógł nawet czekać ponad 10 lat. Terminy rozpatrywania stawały się wtedy niedorzeczne. Wtedy to ówczesny minister imigracji zastopował ten program sponsorski na parę lat i w ogóle nie można było sponsorować rodziców i dziadków do Kanady. Po ponad dwóch latach program został znów otwarty, ale z ograniczeniem ile podań będzie przyjmowanych do rozpatrywania w danym roku: 5 tysięcy. W pierwszym roku limit został osiągnięty w ciągu jednego miesiąca (stycznia).

W następnym – w ciągu kilku dni. W kolejnym – ludzie nauczeni paroletnim doświadczeniem – w ciągu… pierwszego dnia po Nowym Roku. Pojawiły się wtedy firmy kurierskie, które kasowały astronomiczne sumy za to, że „gwarantują” dostarczenie do Immigration (pamiętacie Państwo kolejki przez urzędem imigracyjnym w Mississaudze, gdzie kurierzy koczowali przez zamkniętymi drzwiami na wiele godzin, jeśli nie dni, przed otwarciem, w “towarzystwie” ogromnych worów i kartonów z aplikacjami sponsorskimi…) Rząd wtedy ogłosił – w kolejnym roku – loterię. Znów chybiony pomysł. Loteria to jest loteria – każdy może w niej wziąć udział, czy kwalifikuje się, czy nie – ale tylko 10 tysięcy (nowy limit) będzie miało szczęście. Nie każdy jest szczęściarzem.

Nie będę się rozpisywać na ten temat więcej – niejednokrotnie pisałam już, że jest to kolec w oku. Mam tylko wielką, wielką nadzieję, że tym razem nowy minister imigracji w nowym rządzie naprawdę zrobi dobry ruch. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem jest przyjąć do rozpatrywania tyle podań ile jest chętnych, nawet jeśli będą oni powiadomieni, że ich rodzice będą prawdopodobnie oczekiwać przez 7 lat… Mam klientów, którzy, gdyby taki był system od początku, czekaliby już 4. Na dzień dzisiejszy – nawet nie są w kolejce. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki to jest stres. Całkiem niepotrzebnie.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy:

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.