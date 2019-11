Projekt amerykańskiej fotografki Rose-Lynn Fisher „Topografia łez” Czy zastanawialiście się kiedyś czym różnią się łzy radości, smutku, strachu lub łzy ronione w trakcie krojenia cebuli ? Zróżnicowane przyczyny oznaczają różne stany fizjologiczne i emocjonalne, które towarzyszą naszym łzom. A to sprawia, że skład chemiczny i kompozycja kropli jest inna. Czym jest łza – jest to wodny roztwór niewielkich ilości soli z dodatkiem składników, pełniących różne funkcje w naszym organizmie. Łzy podstawowe, dające rogówce optymalne nawilżenie i ochronę, zawierają przeciwbakteryjny lizozym i chroniącą przed patogenami laktoferynę. Łzy „odruchowe” pojawiające się pod wpływem podrażnień słonecznych, dymu, czy cebuli są bardziej rozcieńczone wodą w celu przepłukiwania powierzchni oka i zawierają ochronne przeciw ciała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

