Protest ws. abpa Sławoja Leszka Głódzia Kilkaset osób protestowało w Gdańsku przed siedzibą abpa Głódzia. To ludzie wierzący, zaangażowani na co dzień w Kościół. – Modlimy się za nawrócenie naszego arcybiskupa – mówią. – Nie byłoby protestu, gdyby chciał z nami rozmawiać. W niedzielę padły w Gdańsku bardzo ważne słowa: – Módlmy się wszystkie ofiary pedofilii w gdańskiej diecezji, żeby otrzymały współczucie i zadośćuczynienie. Nie wypowiedział ich jednak w Katedrze Oliwskiej abp Sławoj Leszek Głódź, ale osoba świecka. Zygmunt Żmuda Trzebiatowski, wierny z Gdyni. Stał na chodniku przed siedzibą gdańskiej Kurii w Oliwie, tuż obok katedry. Wokół niego może 200-300 osób. Żmuda Trzebiatowski wzywał: – Módlmy się z wiernych i księży z Gdańska, aby nikt z nich nie czuł się samotny i opuszczony w swoim cierpieniu

