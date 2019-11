Przemówienie Lecha Wałęsy w Kongresie USA. “Przed nami nowa era”. Lech Wałęsa, podobnie jak 30 lat temu, swoje przemówienie w amerykańskim Kongresie rozpoczął od słów “My, naród”. Dużą część wystąpienia były prezydent Polski poświęcił zmianom w dzisiejszym społeczeństwie i pozycji USA na arenie międzynarodowej. – Nowa epoka to “era słowa”, czas internetu, informacji i globalizacji – mówił Wałęsa w sali Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Jak twierdzi Wałęsa, początek XXI wieku to “dużo trudniejszy czas” niż okres sprzed trzech dekad. – Właściwie wszystkie dziedziny, w tym rola Stanów Zjednoczonych, powinny ulec zmianie – powiedział były przywódca Solidarności. – Jak Stany Zjednoczone nie chcą przewodzić, niech zostawią to Polsce, my wiemy jak to robić – żartował. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.