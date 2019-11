Przez Warszawę przeszedł Marsz Antyfaszystowski Marsz ruszył z pl. Unii Lubelskiej i zakończył się przy pl. Trzech Krzyży. Według organizatorów w wydarzeniu brało udział ok. 12 tys. osób. Uczestnicy marszu mieli ze sobą transparenty z hasłami takimi jak: “Precz z homofobią”, “Precz z faszyzmem”, “Nigdy więcej faszyzmu”. This slideshow requires JavaScript. W tym roku antyfaszyści szli pod hasłem “Za wolność Waszą i naszą!”. W marszu uczestniczyli niektórzy politycy lewicy. Demonstracja wyruszyła ok. godz. 14.50 z placu Unii Lubelskiej. Uczestnicy marszu przeszli ulicami: Marszałkowską, pl. Konstytucji, Piękną i Al. Ujazdowskimi na pl. Trzech Krzyży, gdzie po godz. 17. 00 marsz się zakończył, a cześć zebranych pozostała na zorganizowanym na pl. Trzech Krzyży koncercie. This slideshow requires JavaScript. Antyfaszyści przeszli przez stolicę pod hasłem “Za wolność Waszą i naszą!”. Część z nich niosła ze sobą flagi biało-czerwone, tęczowe oraz flagi Unii Europejskiej. WIĘCEJ Zdjęcia Ida Pac Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.