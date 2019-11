Reforma sądów PiS naruszyła prawo UE Wprowadzone w lipcu 2017 r. regulacje dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów są niezgodne z prawem Unii – orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE. PiS już wycofał się z przepisów, których dotyczy skarga. Trybunał w składzie Wielkiej Izby (15 sędziów) uznał nie tylko, że obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów, z jednoczesnym przyznaniem ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o przedłużeniu służby jest sprzeczne z prawem UE, ale też, że wprowadzenie odmiennego wieku dla kobiet i mężczyzn jest dyskryminacją. Chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r., zgodnie z którą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Polskie władze zmieniły przepisy, których dotyczy skarga, ale KE zdecydowała się na podtrzymanie zarzutów, bo jej zdaniem nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, a waga sprawy była bardzo duża. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

