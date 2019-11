Rekordowa amnestia w historii USA 462 osoby, więcej niż kiedykolwiek w ciągu jednego dnia w historii USA, wyszły we wtorek na wolność dzięki amnestii ogłoszonej przez republikańskiego gubernatora Oklahomy Kevina Stitta. Jak tłumaczył gubernator, ułaskawieni “otrzymali drugą szansę”. Obecnie w więzieniach w USA przebywa ponad 1,5 miliona osób. Poprzedni rekord liczby ułaskawionych jednego dnia ustanowił prezydent Barack Obama, który 20 stycznia 2017 roku, ostatniego dnia sprawowania urzędu, ułaskawił 330 osób odsiadujących w więzieniach federalnych wyroki ze przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków. Amnestia ogłoszona przez gubernatora Stitta, przy poparciu stanowych ustawodawców z obu partii – Demokratycznej i Republikańskiej, objęła głównie osoby skazane za niegroźne dla otoczenia przestępstwa związane z narkotykami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

