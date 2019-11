Rekordowe mrozy i śnieg W środę rano temperatura w Toronto i okolicach wynosiła około -20 i był to drugi z rzędu dzień rekordowo niskich temperatur. Meteorolog Jill Taylor z 680 NEWS powiedziała o 2 w nocy, że temperatura bez wiatru na lotnisku Pearsona osiągnęła -11,2°C, bijąc rekord ustanowiony w 1986 r. -9,6°C. Pobity również został rekord 12 listopada -7,8°C ustanowiony w 1937 roku. W tym roku 12 listopada zanotowano -7,9°C. Dobrą wiadomością jest to, że zapowiadane są łagodniejsze temperatury. W czwartek powinno być 1°C. Kalendarzowa zima rozpocznie się 21 grudnia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.