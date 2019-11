Rosja tworzy własny, “suwerenny” internet Tworząc własną “architekturę” sieci prezydent Putin chce chronić Rosję przed ewentualnymi cyberatakami. Krytycy uważają, że to próba izolacji rosyjskiej sieci internetowej. Rosyjski internet ma funkcjonować nawet wtedy, kiedy lokalni operatorzy nie będą mogli uzyskać połączenia z zagranicznymi serwerami – zakłada nowa ustawa o przebudowie sieci Ustawa przewiduje także szeroko zakrojone retencyjne gromadzenie danych komunikacyjnych. Krytycy dostrzegają w tym próbę rozszerzenia politycznej kontroli w państwie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że nikt nie planuje odcięcia Rosji od internetu i że istnieje raczej niebezpieczeństwo, że to Zachód odetnie Rosję od sieci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

