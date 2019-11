Rośnie zadłużenie Polaków. Lubelszczyzna i Mazowsze na przeciwległych biegunach. Przeciętny Polak jest zadłużony na cztery miesięczne pensje. Łączne zadłużenie Polaków sięga 44,8 mld zł i wciąż rośnie. Jeszcze w ubiegłym roku wysokość niezapłaconych rachunków była o 700 mln zł niższa – wynika z danych instytucji rejestrującej zaległości, które prezentuje “Rzeczpospolita”. eciętna pensja w chwili sporządzania raportu wynosiła 4839 zł, tymczasem średnie zadłużenie na osobę, wskazane w KRD, to 18 335 zł, czyli blisko cztery razy większe. Jeśli uwzględnić zarobki w regionach, okazuje się, że długi najmocniej obciążają mieszkańców Lubelszczyzny – by je spłacić musieliby oddać ponad cztery pensje – wskazuje najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów BIG. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

