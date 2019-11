Rosyjski konsul został wydalony z Polski Jak ujawniła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w marcu tego roku wydalono z Polski wicekonsula Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Z kolei pod koniec 2017 r. zakaz wjazdu na teren Polski i strefy Schengen otrzymali trzej mężczyźni, kierujący rosyjskimi działaniami hybrydowymi w Europie. W marcu 2019 r. w wyniku działań pionu kontrwywiadu ABW wydalono z Polskiwicekonsula Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu – dowiedziała się tvp.info. Mężczyzna został uznany za persona non grata, dostał też zakaz wjazdu do Polski i na teren strefy Schengen. Rosjanin prowadził działania niezgodne ze statusem dyplomatycznym. Wcześniej, pod koniec 2017 r. ABW objęła też zakazem wjazdu do państw strefy Schengen trzech rosyjskich “ekspertów”: Olega B., Dmitryja K. i Aleksieja M. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

