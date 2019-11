Rusza dochodzenie ws. impeachmentu Trumpa Oficjalnie rusza kongresowe dochodzenie w sprawie ewentualnego odsunięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa od władzy. Izba Reprezentantów USA przegłosowała wniesiony przez Demokratów projekt rezolucji dotyczącej formalizacji dochodzenia. Biały Dom nie będzie już mógł unikać pytań ze strony Kongresu. Rezolucja upoważnia m.in. przewodniczącego komisji wywiadu Izby do przeprowadzania otwartych przesłuchań i przedłożenia raportu. Biały Dom dotąd nie chciał współpracować z kongresowymi komisjami. Za rezolucją opowiedziało się 232 członków Kongresu. Przeciwko głosowało 196 parlamentarzystów – w tym tylko dwóch Demokratów. Demokraci wygrali tę potyczkę – ale nie wojnę. Do impeachmentu Trumpa jeszcze daleka droga. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

