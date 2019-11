Sąd nakazał ujawnienie zeznań podatkowych Trumpa Federalny sąd apelacyjny nakazał przekazanie prokuraturze zeznań podatkowych i dokumentów finansowych prezydenta USA Donalda Trumpa. Wkrótce potem prezydencki prawnik Jay Sekulow przekazał, że Trump odwoła się w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Dzięki mianowaniu przez prezydenta dwóch nowych sędziów Sądu Najwyższego konserwatyści mają tam większość 5 do 4. We wrześniu prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance Jr wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Trumpa wezwanie do udostępnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej (subpoena) jego zeznań podatkowych, zarówno stanowych, jak i federalnych. Zasięg śledztwa prokuratora nie jest znany. Sprawa dotyczy m.in. zapłacenia za milczenie dwóm kobietom, które utrzymują, iż miały romans z Trumpem. Jeden z prezydenckich prawników oświadczył niedawno, że Trumpa jako urzędującego prezydenta nie obowiązuje prawo karne, nawet gdyby kogoś postrzelił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.