"Sędzia powinien być apolityczny", unijna "szmata". Czym zasłynęli kandydaci PiS do TK. Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch zostali zgłoszeni jako kandydaci klubu Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Piotrowicz i Pawłowicz w ostatniej kadencji Sejmu byli aktywni w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie brali udział we wprowadzaniu zmian w sądownictwie, zaś Chojna-Duch była świadkiem przed komisją do spraw VAT i składała zeznania obciążające przeciwników politycznych PiS. Prezentujemy ich wypowiedzi z ostatnich lat. Stanisław Piotrowicz, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał w Sejmie przez dwie kadencje, od 2011 roku. W latach 2005-2011 był senatorem PiS. 13 października nie został wybrany przez mieszkańców okręgu nr 22 (Krosno), choć miał nadzieję na kontynuowanie kariery w polityce i zasiadanie w Sejmie do 2023 roku. W ostatniej kadencji Sejmu był mocno związany ze zmianami w sądownictwie oraz kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczył Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i reprezentował posłów-wnioskodawców w trakcie prac nad dwiema ustawami zmieniającymi ustawę o Trybunale Konstytucyjnym oraz pięcioma uchwałami o stwierdzeniu "braku mocy prawnej" uchwał w sprawie wyboru sędziów TK przez Sejm VII kadencji (2011-15).

