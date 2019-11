Senat opozycji. Dr Sobiech: Szansa na otwarcie publicznej dyskusji. Po raz pierwszy od 30 lat Senat jest w rękach innej opcji niż Sejm – mówi nam dr Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Instytutu Polityk Publicznych Collegium Civitas. – Nawet czasowe opóźnienie ekspresu legislacyjnego stwarza szansę na pogłębioną analizę proponowanych zmian, otwarcie publicznej dyskusji czy przedstawienie rozwiązań proponowanych przez opozycję – podkreśla. Rozmawiamy o gorącym pierwszym dniu nowego posiedzenia parlamentu i o tym, co dalej. JUSTYNA KOĆ: Prof. Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został marszałkiem Senatu. Tym samym zakończył się etap kupczenia, prób korumpowania senatorów i składania skarg wyborczych, a jesteśmy w innej rzeczywistości politycznej? ROBERT SOBIECH: W innej, chociażby dlatego, że po raz pierwszy od 30 lat Senat jest w rękach innej opcji niż Sejm. Pytanie, co może z tego wynikać, oprócz tego, że ekspres legislacyjny większości sejmowej przekształci się w pociąg pośpieszny. Nawet czasowe opóźnienie stwarza szansę na pogłębioną analizę proponowanych zmian, otwarcie publicznej dyskusji czy przedstawienie rozwiązań proponowanych przez opozycję. W dużej części zależy od zainteresowania mediów, ale też od komunikacji prowadzonej przez nowe władze Senatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.