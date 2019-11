Siła Ekranu

Po raz jedenasty organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów w Toronto Ekran zaprezentowali publiczności przegląd współczesnego polskiego kina. W Revue Cinema, najstarszym kinie Toronto, wyświetlono ponad dwadzieścia filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Widzowie mogli zobaczyć m.in. głośne, międzynarodowo nagradzane tytuły jak „Boże Ciało” Jana Komasy oraz „Słodki Koniec Dnia” Jacka Borcucha czy lubiane przez kanadyjską Polonię produkcje historyczne. Siłą festiwalu są jednak nie tylko jego filmy, ale tworzący go ludzie.

Przez pięć dni w sercu polonijnej dzielnicy Toronto, Roncesvalles Village, królowało polskie kino. Większość filmów była jednocześnie kanadyjskimi premierami, które przybyły do Toronto prosto z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i nie ma ich jeszcze w regularnej dystrybucji kinowej.

Na widzów czekało kilka głośnych premier tego roku. Jedną z nich było „Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy. Kameralny film zdążył już zachwycić jurorów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, zdobyć garść nagród w Gdyni i zostać polskim kandydatem do Oscara. Ma też szansę powalczyć o Złote Globy. Historia 20-letniego Daniela, który z poprawczaka trafia na parafię małego, prowincjonalnego miasteczka jako samozwańczy ksiądz to znakomite kino z fenomenalną rolą Bartosza Bielenia. To film o odkupieniu win, przebaczeniu, różnicy między czynem a słowem i definicji wiary. To pytanie o rolę księży w życiu wiernych i w dzisiejszym Kościele. Inteligentna, ale i empatyczna krytyka rzeczywistości.

Salę Revue Cinema po brzegi wypełnił również najnowszy film Jacka Borcucha „Dolce Fine Giornata” („Słodki koniec dnia”), z nagrodzoną na festiwalu w Sundance rolą Krystyny Jandy. Co ciekawe jednak, Katarzynie Smutniak, grającej drugoplanową rolę jej córki, udaje się wielokrotnie skraść ekran. Wciela się tam ona w postać Marii Linde, szanowanej poetki, laureatki Nagrody Nobla i wolnego ducha o liberalnych poglądach. Podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta Volterra w Toskanii, pisarka wygłasza niepoprawną politycznie przemowę dotyczącą uchodźców i przestraszonej nimi Europy. Przyniesie to szereg konsekwencji i zachwieje pozycją Marii, uznawanej do tej pory za autorytet moralny. Film pozostawia wiele pytań, na czele z – moim zdaniem – najciekawszym: czy klatka chroni tych, którzy są na zewnątrz od tego kto jest w środku czy może tego, kto jest w niej zamknięty od ludzi dookoła?

Podczas tegorocznej edycji nie zabrakło lubianych przez Polonię filmów historycznych jak „Piłsudski” Michała Rosy z solidną rolą Borysa Szyca, „Legiony” Dariusza Gajewskiego czy „Katyń – ostatni świadek” Piotra Szkopiaka. Nie zapomniano jednak o współczesnych intrygach jak choćby w politycznym thrillerze „Solid Gold” Jacka Bromskiego czy opowieści o przyjaźni, etyce i nieoczekiwanych konsekwencjach trójkąta miłosnego w debiucie reżyserskim Moniki Jordan-Młodzianowskiej pt. „Żelazny Most”.

Jak co roku, Ekran zaprezentował również dokumenty i filmy krótkometrażowe, a te sięgały nierzadko do sztuki i legend, poruszając szeroką gamę tematów, m.in. starości i odchodzenia, strachu przez nieznanym czy nieoczekiwanych spotkań, które przepędzają samotność. Szczególną uwagę zwracał tu przejmujący dokument „Love and Empty Words” Małgorzaty Imielskiej oraz krótkometrażowe „Pars Pro Toto” (wspaniały duet Jerzego Radziwiłowicza i Anny Grycewicz”) i pięknie sfilmowana „Świtezianka”.

Jedną z najbardziej intrygujących pozycji był orwellowski „Mister T” Michała Kryształowicza z Pawłem Wilczakiem w roli głównej. Dobrym pomysłem było też zaprezentowanie nieco lżejszego w odbiorze, wśród dość ciężkich tematycznie polskich filmów, obrazu „(Nie)znajomi” Tadeusza Śliwy. Historia siódemki przyjaciół, którzy podczas wspólnej kolacji w ramach niewinnej gry zaczynają czytać sobie nawzajem smsy i słuchać rozmów telefonicznych, niepozbawiona jest psychologicznej głębi i suspensu. Polski remake włoskiego hitu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” Paolo Genovese wprowadził jednak nieco potrzebnego widzom oddechu od spraw wagi narodowej.

GDYBY NIE ONI

Festiwal to jednak nie tylko filmy, ale i ludzie, którzy go tworzą. To, że ma on już jedenaście edycji bez wątpienia można przypisać charyzmie, doświadczeniu i ogromnemu zaangażowaniu dyrektorki Ekranu, Marty Pozniakowski. Organizacja festiwalu filmowego to bowiem miesiące pracy, która rusza dla niej właściwie niedługo po tym, jak kończy się poprzednia edycja. – Podstawowe prace, polegające m.in. na rozpisywaniu grantów, zazwyczaj robię ja i to już na początku roku: w lutym, marcu i kwietniu. Taka prawdziwa praca organizacyjna nad festiwalem: organizacja filmów, zarezerwowanie kina, przygotowanie nowej infrastruktury pod kolejną edycję to czas od czerwca do września, tak na pół etatu, a potem od września do samego festiwalu, właściwie dzień i noc – opowiada.

W biurze festiwalowym na etat pracują obecnie dwie osoby, reszta ekipy to głównie wolontariusze. Dyrektor festiwalu przyznaje, że bez pomocy „dwóch fantastycznych dziewczyn, Agaty i Sylwii”, sama nie dałaby prawdopodobnie rady.

Agata Dzik do Toronto przyleciała specjalnie po to, by zostać koordynatorem tegorocznej edycji festiwalu. Na co dzień zajmuje się Biurem Gości Zagranicznych Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, z którym Ekran nawiązał partnerską współpracę. Sylwia Lapiński pełni za to rolę głównej asystentki. Pracowała przy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto (TIFF), skończyła szkołę teatralną, sama więc pojawia się na małym i dużym ekranie.

Agata powiedziała mi m.in. jak pozytywnie zaskoczyła ją zarówno sprawna organizacja festiwalu, jak i kanadyjska Polonia, według niej zintegrowana i szukająca kontaktu z polską sztuką. Przede wszystkim

jednak chwaliła frekwencję. – Sprawdzałam statystyki z ostatnich lat i w tym roku sprzedaliśmy najwięcej biletów, nie licząc ubiegłorocznych pokazów „Zimnej wojny”, które rozbiły bank. W tym roku dobijamy już do tysiąca – powiedziała mi w przedostatni dzień festiwalu. W ten sam dzień ogłoszono dodatkowy, trzeci pokaz „Bożego Ciała” po tym jak dwa zaplanowane zostały wyprzedane, a zainteresowanie filmem nie ustawało. Na niektórych seansach w ciągu całego tygodnia zobaczyć można było i na wpół puste sale. Agata wie jednak, że polskie kino nie jest łatwe. – To nie jest czas spędzony w kinie, podczas którego człowiek się świetnie bawi i wychodzi wesoły, wracając potem do swojego życia. To są filmy, które najczęściej są trudne. Tematy są ciężkie. To jest trudne doświadczenie, żeby ten film obejrzeć, a potem go jeszcze przetrawić. To nie jest coś dla odbiorcy, który nie jest wymagający, a nie wszędzie tacy są – tłumaczyła. Dlatego też mocno kibicowała, by w programie festiwalu znalazły się również filmy lżejsze w odbiorze. I słusznie, gdyż „lżejsze” nie musi przecież oznaczać „gorsze”.

Sylwię Lapiński spotkałam w festiwalowe dni w wielu rolach. Przy stoliku organizatorów, innego dnia w kasie, w międzyczasie zapowiadała również niektóre filmy na scenie Revue Cinema. To jej pierwszy rok z Ekranem. – Jestem polską Kanadyjką i Ekran to dla mnie świetna okazja, żeby pracować z polskim filmem i Polakami, współtworzyć dobry festiwal i zachęcić polską widownię do przyjścia do kina – mówi mi, kiedy pytam co skłoniło ją do dołączenia do ekipy. Nie żałuje na to czasu wolnego: – W niektóre dni pracowaliśmy od rana do wieczora, po dwanaście godzin. Zajmuje nam to parę miesięcy, żeby wszystko dobrze zorganizować – opowiada z błyskiem w oku.

EKRANOWI WOLONTARIUSZE

W tym roku wokół Ekranu zebrało się około dwudziestu wolontariuszy. Przychodzą w zależności od swojego grafiku zajęć, na każdym pokazie była ich co najmniej trójka. – Z każdym z nich staram się porozmawiać, ciekawi mnie jak dowiedzieli się o festiwalu i dlaczego poświęcają mu swój cenny czas – mówi Marta Pozniakowski, która sama na co dzień jest agentem nieruchomości, żoną i matką dwójki dzieci. – Mamy na przykład jednego chłopaka, który jest studentem medycyny. Ma azjatyckie korzenie, ale mieszka w Kanadzie. Jest wolontariuszem, bo bardzo kocha Warszawę i Polskę. Studiował tam przez parę miesięcy – opowiada. Wiele osób pracuje przy Ekranie od długich lat, niektórzy wręcz od początku. – Waldek Krukar jest z nami już przez dekadę, tak samo jak Michał Kwadrans. To pasjonaci kina. My wszyscy w ekipie pochodzimy z bardzo różnych bajek, ale wszystkich nas łączy pasja do filmu. Jak coś się robi wspólnie i z dobrą energią, to ludzie naturalnie do tego lgną – podsumowuje Marta.

Waldka wystarczy tylko chwilę poobserwować, zamienić z nim kilka słów, by nie mieć wątpliwości, iż kocha kino i w organizację festiwalu wkłada całe swoje serce. Jest na tyle skromny, że nie chce udzielać wywiadów, niemniej jednak robi wszystko, bym ja – i inni widzowie – czuli się otoczeni opieką i życzliwością. Waldek wytypował do rozmowy ze mną Michała, który też jest z Ekranem od początku i jak sam mówi „robi wszystko to co jest potrzebne”, od przygotowania kina przez organizację sprzedaży do spraw związanych ze sponsorami. Uwielbia kino, dlatego tu jest, najbardziej jednak docenia pracę w zespole. – Najlepsza w tym wszystkim jest praca z młodymi ludźmi i przyjemność organizowania wspaniałego festiwalu. Ekipa Ekranu to znakomici, otwarci ludzie – opowiada.

Wszystkich wolontariuszy łączy więc zaangażowanie i kino, choć mają przeróżne zawody, wiek i powody swojej obecności w Revue Cinema. Jednego dnia bilety przy wejściu sprawdzał Marek, inżynier, który na co dzień „sprzedaje metale ciężkie” jak mi się przedstawił. – Rok temu chciałem zobaczyć festiwal, ale go przegapiłem. Pomyślałem więc, że jak będę przy nim pomagał to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że stanie się tak i w tym. Znalazłem profil Ekranu na Instagramie, napisałem do nich i „next thing I’m here” – dodaje z uśmiechem, dumnie pokazując fioletową w tym roku koszulkę festiwalu. Każda pomoc się liczy. Marek zajmował się m.in. liczeniem widzów na każdym seansie, tak by wiadomo było, ile jest jeszcze wolnych miejsc na widowni i ile biletów typu „last minute” można sprzedać czekającym pod kasą. Tryskał dobrym humorem i zapewniał, że za rok znowu tu będzie. – Na co dzień jestem bardzo zajętym człowiekiem i mało mam czasu na podtrzymywanie związku z polską kulturą i na nowe znajomości. Poznałem tutaj kapitalnych ludzi i to jest dla mnie najcenniejsze – podsumowuje swoje doświadczenie.

Choć wolontariusze mogą oglądać festiwalowe filmy za darmo, nierzadko wybierają pozostanie na stanowisku i dalszą pomoc. Bywa też, że boją się na sali kinowej zasnąć. – Widziałem „Piłsudskiego”, a wczoraj chciałem obejrzeć „Boże Ciało”. Byłem jednak tak zmęczony, że wiedziałem, że jak tylko usiądę w fotelu to zacznę chrapać i zniszczę ludziom seans – opowiadał mi pół żartem pół serio Marek.

WSPARCIE OD WIDZÓW

Trudno nie docenić ogromu pracy, zaangażowania i poświęconego czasu wolnego każdej z osób, która co roku tworzy dla kanadyjskiej Polonii Festiwal Polskich Filmów Ekran. Robią to z uśmiechem, pomimo zmęczenia i natłoku innych zajęć. Robią to z miłości do Polski, kina, polskiej kultury i rodaków. Organizatorzy mają wsparcie Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Konsulatu Generalnego RP w Toronto. Najlepszym wsparciem od widzów jest pójście do kina, nawet jeśli tylko na jedną produkcję z ekranowego repertuaru. Jak również, szepnięcie słowa znajomym w Kanadzie, że taki festiwal istnieje. Polskie kino nie musi być bowiem tylko dla Polaków i Polonii.

Organizatorom festiwali polonijnych zależy przede wszystkim na rodakach za granicą, na tym by zabrać ich w sentymentalną podróż, by utrzymać kontakt z językiem, pokazać ich rodzinie polską kulturę. To nie musi być jednak jedyny cel. Równie wartościowe będzie pokazywanie polskiego kina Kanadyjczykom bądź innym cudzoziemcom w Toronto, by mieli szansę dowiedzieć się, że to silne, europejskie kino, a nie niszowe, nieliczne produkcje. W tej promocji Polski możemy pomóc również my, widzowie.

Monika Trętowska

Nagrody XI Festiwalu Polskich Filmów w Toronto

Najlepszy Film: „Boże Ciało”, reż. Jan Komasa

Najlepszy Reżyser : Monika Jordan-Młodzianowska („Żelazny Most”)

: Monika Jordan-Młodzianowska („Żelazny Most”) Najlepszy Aktor: Bartosz Bielenia („Boże Ciało”)

Bartosz Bielenia („Boże Ciało”) Najlepsza Aktorka: Katarzyna Smutniak („Dolce Fine Giornata”)

Katarzyna Smutniak („Dolce Fine Giornata”) Najlepszy Dokument: „Warsaw: City Divided”, reż. Eric Bednarski

„Warsaw: City Divided”, reż. Eric Bednarski Najlepszy Reżyser Dokumentu : Małgorzata Imielska („Love and Empty Words”)

: Małgorzata Imielska („Love and Empty Words”) Najlepszy Film Krótkometrażowy: „Elizabeth”, reż. Wojciech Kimal

W jury zasiedli: Larry Anklewicz, Jessica Gyll, Ottie Lockey, Tito Oses, Anne Marie Perrault i George Rethy.