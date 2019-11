Spotkania z wileńskim poetą Henrykiem Mażulem Udźwignąć Słowo Ojczyste W październiku br. gościliśmy Szczecinie (16.X, w Książnicy Pomorskiej) i Goleniowie (17.X, w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Bibliotece Miejskiej i Powiatowej) Henryka Mażula z Wilna – znanego poetę, dziennikarza, publicystę, redaktora naczelnego „Magazynu Wileńskiego”. Ten człowiek-orkiestra urodził się we wsi Budy w rejonie szyrwinckim na Wileńszczyźnie (1953). Uczył się w mejszagolskiej szkole średniej, a po jej ukończeniu studiował i zdobył dyplom polonisty na Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Jako poeta debiutował jeszcze w czasie studiów, w roku 1972, na łamach „Czerwonego Sztandaru”. Swoje utwory publikował też w kilku antologiach poetyckich m.in. w roku 1985 w tomiku zbiorowym „Sponad Wilii cichych fal” oraz tomikach „Doszukać się orła”, „Iliady” i „22 wiersze”. W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku aktywnie uczestniczył w odrodzeniu polskości na Litwie. I tak np. w maju 1988 był współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (SSKPL), które w kwietniu 1989 zostało przekształcone w Związek Polaków na Litwie, a następnie, w roku 1990, został założycielem i pierwszym prezesem Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”. Był wtedy organizatorem wielu zlotów turystycznych. Ostatni taki zlot – jubileuszowy XXX Zlot Polaków na Litwie, miał miejsce na przełomie czerwca i lipca br. we wsi Gawejki, gmina Podbrzezie w rejonie wileńskim. Pierwszy natomiast w czerwcu 1989 roku koło Sużan. Był wreszcie jednym z animatorów współczesnego polskiego środowiska literackiego. Zebrał i wydał w tomie „Kontrasty i analogie” – spuściznę literacką tragicznie zmarłego poety wileńskiego Sławomira Worotyńskiego. Pracę zawodową zaczął jako dziennikarz „Czerwonego Sztandaru” (przekształconego później w „Kurier Wileński”). Publikował także jako poeta i eseista w „Naszej Gazecie”, w której okresowo był redaktorem, „Magazynie Wileńskim” i „Znad Wilii”. Przez wiele lat związany był z „Tygodnikiem Wileńszczyzna”. Obecnie, od kilku lat, redaguje „Magazyn Wileński”. W tym roku (2019) został laureatem dziennikarskiego konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu XIII edycji konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych za artykuł „Niewiadomskich czyny wiadome”. Nagrodzony artykuł rd. Henryka Mażula pt. „Niewiadomskich czyny wiadome” pokazuje drogę do sukcesu braci bliźniaków z polskiej rodziny z Wilna. Uczą się i studiują w Polsce, jednak wracają na Litwę, by tu służyć swoimi umiejętnościami i talentem. Budują innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się instalacją urządzeń geotermicznych. Znajdują czas na działalność społeczną. Jednoczą rodaków zajętych biznesem – dzielą się doświadczeniem i nawzajem wspierają, rozwijają biznesowe kontakty z Macierzą. Ich recepta na sukces to łączenie pracy z pasją. Red. Henryk Mażul przyjechał na Pomorze Zachodnie wraz z małżonką Walentyną na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”. Spotkania z nim prowadziła Krystyna Korkuć, prezes „Świtezi”, Wilnianka z urodzenia – i Szczecinianka – od roku 1992. Wileński poeta opowiadał o swoich działaniach związanych z walką o „Słowo polskie” na Litwie. Jego utwory czytał mistrzowsko Stanisław Heropolitański.. Były też liczne pytania z sali, a po nich kawa, ciastka i czarny chleb wileński przywieziony do Szczecina przez Gościa „Świtezi”. tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Leszek Wątróbski Search

