Święto Wszystkich Świętych 1 listopada obchodzimy Święto Wszystkich Świętych – dzień pamięci o zmarłych i modlitw do świętych. Na początku listopada niemal wszyscy udajemy się na cmentarze. Kościół katolicki przypomina, że 1 listopada powinien być świętem radości ze zmartwychwstania. Trudno mu jednak przełamać bardziej laicką tradycję święta refleksyjno-żałobnego. W pierwszy dzień listopada ponad 95% Polaków udaje się na cmentarze, by odwiedzić groby zmarłych. Święto Wszystkich Świętych Kościół obchodzi od ponad tysiąca lat. Pierwotnie była to uroczystość ku czci męczenników, jednak stopniowo wyewoluowała we wspomnienie wszystkich tych, którzy już dostali lub powinni dostać się do nieba. Imion wielu spośród świętych nie znamy. Kościół czci jednak także świętych anonimowych. Wszystkich Świętych nie zawsze obchodzono 1 listopada. Dzień ten został wybrany, by zbiegał się z pogańskimi rytuałami ku czci zmarłych, odprawianymi na przełomie października i listopada. U Celtów był to Samhain, czyli koniec lata. Na Litwie i w Polsce mówiono o Dziadach jesiennych (te wiosenne obchodzono około 2 maja). Ten słowiański obyczaj można porównać do zachodnioeuropejskiego Halloween. Obrzęd Dziadów przetrwał także po chrzcie Polski i Litwy, zachowując się do początku XX wieku. Na rozstajach dróg i cmentarzach rozpalano ogniska, które miały odganiać złe duchy, a kierować tymi dobrymi. Pozostawiano otwarte drzwi domów, by zmarli mogli powrócić w miejsca, w których kiedyś żyli, obmyć się i zjeść posiłek. Wierzono, że zjawy nasycą się kutią, miodem, jajkami i wódką. Często na pozostawionym na noc jedzeniu ucztowały dzikie zwierzęta, więc nad ranem domownicy mogli się przekonać, że ich dary nie zostały wzgardzone. 1 listopada obchodzą nie tylko katolicy, lecz również luteranie, metodyści, anglikanie, ewangelicy reformowani i inni protestanci. Prawosławni mają swoje własne święto pamięci o zmarłych – Radonicę. Wypada ona zawsze w dziewięć dni po prawosławnej Wielkanocy, w kwietniu lub maju. Wierni udają się na cmentarze z krzyżem, kadzidłem i świecami. Dawniej jedli też posiłek na grobach i pozostawiali jedzenie dla zmarłych, ale Cerkiew obecnie stara się odejść od tego obyczaju. W listopadzie wypada też tak zwana sobota rodzicielska (dymitriewska) – ruchome święto wspominania tych, którzy odeszli. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

