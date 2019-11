Szkockie władze chcą drugiego referendum W związku z zapowiedziami Szkockiej Partii Narodowej o próbie przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział, że nie zgodzi się na taki krok. By doprowadzić do głosowania, władze w Edynburgu potrzebują zgody Londynu. – Nie sądzę, aby ludzie w tym kraju uważali, że referenda są bardzo dobre dla harmonii. W 2014 roku mieliśmy jedno. W 2014 roku Brytyjczykom, mieszkańcom Szkocji, powiedziano, że to jednorazowe wydarzenie – mówił Johnson w rozmowie ze stacją Sky News. Zapytany, czy jeśli do niego jako premiera wpłynie wniosek o zgodę na przeprowadzenie kolejnego plebiscytu w Szkocji, wyrazi na to zgodę, odparł, że “nie chce jeszcze jednego”. – Nie widzę żadnego powodu, by wobec takich zapewnień (że to jednorazowe wydarzenie – red.) do tego wracać – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

