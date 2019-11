Szkoły bez telefonów komórkowych Od poniedziałku w szkołach w Ontario zaczynają obowiązywać ograniczenia w używaniu przez uczniów telefonów komórkowych. Ograniczenia po raz pierwszy ogłoszone na początku tego roku i wspierane przez 97 procent rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy brali udział w konsultacjach rządu premiera Forda, oznaczają, że uczniowie szkół w Ontario nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w czasie nauki. Minister edukacji w Ontario, Stephen Lecce, mówi, że chodzi o zakłócenia nauki. „Ta inicjatywa dotyczy zmiany kultury i zachowań w szkołach, aby skupić się na nauce i usunąć przeszkody w nauce” – wyjaśnił.„Jeśli nauczyciel nie zaleca korzystania z technologii, telefony komórkowe nie będą używane w klasie. To proste ”. Profesor z Uniwersytetu w Montrealu, Thierry Karsenti, z Kanadyjskiego Zakładu Badań nad Technologią w Edukacji, zgadza się, że telefony komórkowe stanowią problem w szkołach, ale twierdzi, że nie należy skupiać się wyłącznie na zakazie. „Myślę, że powinniśmy nauczyć uczniów, aby byli bardziej odpowiedzialni w korzystaniu z technologii i z telefonów komórkowych”. Z zakazu wyłączone są przypadki, kiedy telefony komórkowe i tablety są wymagane ze względów medycznych w celu wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach lub w celach edukacyjnych dozwolonych przez instruktorów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

