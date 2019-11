Terminale płatnicze w Kościołach? Korzystanie przez parafie z terminali płatniczych może przyczynić się do zwiększania ofiarności wiernych zwłaszcza, gdy chodzi o młodsze pokolenie, które coraz rzadziej korzysta z banknotów, a posługuje się kartami czy smartfonami, by realizować swoje płatności – uważa ks. Janusz Majda, Ekonom Konferencji Episkopatu Polski. Instytucje kościelne coraz częściej stają przed koniecznością i rozważają, na ile możliwe jest już teraz korzystanie np. z terminali płatniczych, tak by zupełnie nie zatracić swojego wyjątkowego religijnego charakteru, a z drugiej strony nadążyć za duchem czasów. Zdaniem Ekonoma KEP nowe rozwiązania wymagają zmiany pewnej mentalności, i to zarówno wśród świeckich jak i duchownych. Możliwość złożenia „elektronicznej ofiary” – zdaniem duchownego – ma coraz więcej zwolenników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

