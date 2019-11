Tomasz Grodzki kandydatem opozycj na marszałka Senatu Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej, będzie kandydatem opozycji na marszałka Senatu – poinformował w piątek Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. – To ogromny zaszczyt, a z drugiej strony ogromne zobowiązanie – powiedział Grodzki. W piątek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa liderów opozycyjnych ugrupowań – Grzegorza Schetyny (KO), Włodzimierza Czarzastego (SLD) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) – na której ogłoszono kandydatów na stanowiska w prezydium Senatu. Kandydatem na marszałka jest Tomasz Grodzki (KO), a na wicemarszałków: Bogdan Borusewicz (KO) i Gabriela Morawska-Stanecka (SLD). Kosiniak-Kamysz powiedział, że o rekomendacjach PSL do prezydiów Sejmu i Senatu poinformuje po posiedzeniu klubu parlamentarnego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

