Tomasz Grodzki marszałkiem Senatu Tomasz Grodzki z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska został wybrany we wtorek marszałkiem Senatu X kadencji. Poparło go 51 senatorów. – To jest zwycięstwo demokracji – powiedział nowo wybrany marszałek w pierwszym wystąpieniu po objęciu funkcji. Na Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 48 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu. Głosowanie nad nowym marszałkiem Senatu odbyło się chwilę po godzinie 18. Następnie marszałek senior Barbara Borys-Damięcka ogłosiła przerwę. Wyniki podano po godzinie 19. Zgodnie z regulaminem Senatu marszałka wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Po głosowaniu ustępujący marszałek Stanisław Karczewski podszedł do Grodzkiego i pogratulował mu objęcia funkcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.