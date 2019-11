Trybunał Sprawiedliwości UE ma prawo zatrzymać zamach PiS na sądy 58 proc. uważa, że TSUE ma prawo zatrzymać „reformę” sądownictwa PiS, jeśli uzna, że narusza zasady UE. Przeciw jest 35 proc. Argumenty rządu, który utrzymuje, że Trybunał w Luksemburgu nie może zajmować się polskimi sądami, słabną nawet wśród wyborców partii Kaczyńskiego. Polki znacznie częściej niż Polacy stoją po stronie europejskiego trybunału „Organizacja krajowego wymiaru sprawiedliwości pozostaje poza obszarem obowiązywania unijnego porządku prawnego” a „kwestia niezawisłości sędziów i niezależności sądów należy zasadniczo do materii konstytucyjnej, poza obszarem kompetencji przyznanych organom UE” – napisał 14 listopada 2019 na łamach „Rzeczpospolitej” przedstawiciel nowych kadr w Sądzie Najwyższym Aleksander Stępkowski. Argumenty sędziego, który jest współtwórcą Ordo Iuris, to echo narracji polityków PiS, powtarzanej zawsze wtedy, gdy trzeba odeprzeć krytykę zamachu na sądy. Zwłaszcza, gdy krytykują niezależne unijne instytucje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.