Trzecia fala przeszła przez Wenecję Do Wenecji w niedzielę dotarła kolejna fala przypływu. Poziom wody sięgnął w okolicach południa 150 centymetrów – w ten sposób 70 procent historycznego centrum miasta znalazło się pod wodą. Teraz woda zaczęła opadać. W niedzielę tuż po południu pod wodą znalazło się 70 procent powierzchni historycznego centrum Wenecji – poziom przypływu osiągnął 150 centymetrów. Tyle wody zanotowano w rejonie muzeum Punta della Dogana o godzinie 13.15. Przypływ był mniejszy, niż przewidywano – włoscy meteorolodzy w sobotę zapowiadali 160 centymetrów. Pół godziny po kulminacji acqua alta jej poziom obniżył się do 130 centymetrów i dalej opada. Miasto zostało zalane po raz trzeci w tym tygodniu, po fali we wtorek i w piątek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

