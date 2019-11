Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował na prezydenta Polski. Jego decyzja wywołała liczne komentarze. Część osób stwierdza, że “rycerz na białym koniu” jednak nie przyjedzie. Inni odpowiadają, że decyzja Tuska to i tak szansa dla opozycji na pokonanie Andrzeja Dudy. – Będę mocno wspierał opozycję w tych wyborach. Te wybory można wygrać, a ja byłbym obciążeniem – ocenił były premier w rozmowie z TVN24 i Polsat News. – Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem – dodał Donald Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

