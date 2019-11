Tusk pomieszał szyki PiS Donald Tusk rozczarował mnóstwo Polaków. Ale nie brak i takich, którzy gratulują mu mądrej decyzji. Na pewno odchodzący szef Rady Europejskiej zaskoczył też PiS. Z Tuskiem kampania wyborcza Dudy byłaby łatwiejsza i bardziej przewidywalna. Politycy PiS od lat przecież przesiąknięci są “anty-Tuskiem”. TVP Info miałaby milion gotowych materiałów. A teraz co? Oto dlaczego rezygnacja Tuska wcale nie musi być dobrą wiadomością dla obozu prezydenta z PiS. Decyzja Tuska pokrzyżowała szyki opozycji, zawiodła wielu Polaków i bez dwóch zdań przyniosła ogromne rozczarowanie. Ale musiała też namieszać trochę po stronie PiS. Oni też przecież przygotowali się na udział Tuska w wyborach, a tu taka klapa. Z jednej strony mogli poczuć ulgę. Ale z drugiej strony…. Jako kandydat na prezydenta Tusk byłby dla PiS niemal “gotowcem” podanym na tacy. Wiedzieliby gdzie i jak w niego uderzyć, bo przecież testowali to od lat. A teraz czeka ich niewiadoma. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.