TVN ujawnił kulisy działań prezes TK Julii Przyłębskiej W programie “Czarno na białym” ujawniono skandaliczne działania, których miała dopuszczać się Julia Przyłębska. A konkretnie pokazano pisma, w których sędzia Jarosław Wyrembak (również kandydat PiS, a nawet członek tej partii) stawia szereg poważnych zarzutów wobec Przyłębskiej. W programie “Czarno na białym” dziennikarz Tomasz Marzec ujawnił, jakich praktyk mogła dopuszczać się Julia Przyłębska. W cytowanych przez stację pismach sędzia Jarosław Wyrembak stwierdził, że prezes Trybunału wynosi z gabinetu sędziego dokumentację. Ponadto padły zarzuty o jej aktywność polityczną. Zwrócono uwagę, że Przyłębska dążyła do umorzenia skargi konstytucyjnej ws. aborcji eugenicznej, by tylko nie wyciągać niewygodnego dla PiS tematu przed wyborami parlamentarnymi. Do tego doszły zarzuty o kolejność rozpatrywania spraw i nadużywanie uprawnień. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

