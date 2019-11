Uciekają spod rządów Kima. Co roku ponad tysiąc osób. Obywatele komunistycznej Korei Północnej ciągle uciekają do kapitalistycznej Korei Południowej. Ministerstwo do spraw zjednoczenia w Seulu podało, że w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku uciekinierów było 828. Co roku przez granicę przedostaje się 1000-1500 osób. “W 2018 roku na południową stronę granicy zbiegło 1137 osób i jeśli obecna częstotliwość ucieczek się otrzyma, na koniec roku bieżącego liczba ta będzie zbliżona” – zauważa południowokoreańska agencja prasowa Yonhap. Warunki życia wielu obywateli Korei Północnej są bardzo trudne. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) alarmowała w tym roku, że niedobory żywności dotykają 40 procent mieszkańców kraju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

