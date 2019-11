Ulubione egzotyczne kierunki Polaków Niemal co piąta wycieczka z biurem podróży w okresie jesienno-zimowym to wyprawa w bardziej odległe rejony świata – wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Jak wyjaśnia Radosław Damasiewicz z PIT, w odróżnieniu od letnich wakacji w stosunku do poprzedniego sezonu na liście najpopularniejszych egzotycznych kierunków miały miejsce duże przetasowana. Z opracowania “Zagraniczne wakacje Polaków” wynika, że egzotyczne wyjazdy stanowią 17,2 procent wszystkich podróży z biurami zarezerwowanymi na okres od jesieni do wiosny 2020. W tym roku na czele rankingu znalazła się Tajlandia z 15-procentowym udziałem w rynku. Na podium znalazły się także Zjednoczone Emiraty Arabskie – 12,1 procent oraz Malediwy – 7,4 procent. Pierwszą piątkę uzupełniają Wyspy Zielonego Przylądka – 7 procent i Kenia – 6,7 procent. Rośnie też zainteresowanie Chinami czy Kubą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

