USA wycofują się z porozumienia klimatycznego Miniony rok był najcieplejszym w historii pomiarów, czyli 1880 roku. NASA na dowód zmian klimatycznych przedstawiła mapę globalnego ocieplenia. Przedstawia ona długo terminowy wzrost średnich rocznych temperatur od 1951 roku. Im cieplejszy kolor, tym większy wzrost średniej temperatury. Prezydent Donald Trump ogłosił 1 czerwca 2017 roku wycofanie USA z uzupełniającego ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu porozumienia paryskiego, które wymaga od Stanów Zjednoczonych ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. – Poczynając od dzisiaj USA całkowicie wstrzymują wprowadzanie w życie niewiążącego porozumienia paryskiego oraz drakońskich finansowych i gospodarczych obciążeń, jakie umowa ta nakłada na nasz kraj – powiedział Trump występując w Ogrodzie Różanym Białego Domu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.