Ustawka Szczyt bezczelności, kpina ze społeczeństwa. Nie liczą się z nikim i z niczym, monopol władzy zaślepia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Studio Opinii Website Dość długo grupa doświadczonych – i, niestety, na ogół niemłodych – dziennikarzy myślała o założeniu własnego pisma internetowego. W końcu, w roku 2008, pomysł ten został zrealizowany w postaci pierwszej wersji „Studia Opinii”. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.