W USA ujawniono dokumenty ws. Russiagate 500 stron streszczeń przesłuchań świadków, korespondencji elektronicznej i innych dokumentów odnoszących się do raportu prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie tzw. Russiagate zostało udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości USA. Wynika z nich m.in., że szef kampanii Donalda Trumpa lansował spiskową teorię, że ataku hakerskiego dokonała Ukraina. Z zeznań zastępcy szefa kampanii prezydenckiej Paula Manaforta, Ricka Gates’a, z 10 kwietnia 2018 r. wynika, że tezę, iż ataku hakerskiego na serwery DNC (Krajowego Komitetu Demokratów) dokonali Ukraińcy, a nie Rosjanie, lansowali w 2016 r. zarówno sam Manafort, jak i główny prawnik sztabu Michael Cohen, a także doradca Trumpa Steve Bannon. W późniejszym okresie politycy z bliskiego otoczenia Trumpa wielokrotnie wracali do tej skompromitowanej jeszcze w 2017 r. tezy, chcąc zdyskredytować śledztwo Muellera w sprawie potencjalnej ingerencji Kremla w przebieg wyborów prezydenckich w USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

