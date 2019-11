Ważą się losy Donalda Trumpa. Czym jest procedura impeachmentu? Postawienie prezydenta USA w stan oskarżenia i ewentualnie usunięcie z urzędu to decyzje zdecydowanie bardziej polityczne niż prawne. To, czy Donald Trump będzie nadal mieszkał w Białym Domu, zależy w dużym stopniu od… sondaży. Przyjrzyjmy się zatem, czym jest impeachment, skąd wzięły się kłopoty amerykańskiego przywódcy i czym może się to zakończyć. Najpierw komisja sprawiedliwości, później Izba Reprezentantów, a na końcu Senat większością dwóch trzecich głosów. Droga do odwołania np. prezydenta jest długa. Problemy Donalda Trumpa zaczęły się niemal na początku kadencji, ale dopiero wywieranie presji na prezydenta Ukrainy sprawiło, że wizja impeachmentu pojawiła się na horyzoncie. W podobnej sytuacji do Trumpa było trzech prezydentów. Pod lupą był też prezydent James Buchanan. Najbardziej znane są jednak kłopoty Richarda Nixona i Billa Clintona. Impeachment z języka angielskiego oznacza „postawienie w stan oskarżenia”. Władza ustawodawcza oskarża wysokich urzędników państwowych (pracowników rządowych w tym prezydenta, władz ustawodawczych lub sądowniczych) o przestępstwa, które według legislatury uzasadniają usunięcie z piastowanego urzędu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

