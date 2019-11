„Wiadomości” TVP: Protesty przeciwko abp. Głódziowi inspirowane przez Niemców Po reportażu „Czarno na białym” TVN24, w którym księża oskarżają abp. Głódzia o mobbing, wierni zorganizowali protest pod gdańską kurią. Protestujących natychmiast „zdemaskowała” TVP. „Abp Głódź jest siłą konserwatywną i propolską w Gdańsku, która bardzo przeszkadza wielu interesom zarówno władz miasta Gdańska, jak i interesom niemieckim”. „Kampania przeciwko abp. Głódziowi jest przemyślana i zorganizowana” – przestrzega komentator tygodnika „Sieci” Jacek Maciejewski. „Zdaniem komentatorów to schemat już znany: najpierw atak medialny, publiczny lincz, potem rzekome protesty wiernych pod hasłami walki o dobro Kościoła” – dopowiada autor materiału w „Wiadomościach” TVP, Krzysztof Nowina- Konopka (znany m.in. z materiału o Tusku, którego skojarzono z Hitlerem). Materiał pt. „Kto protestował przed gdańską kurią” wyemitowano w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP 3 listopada 2019 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.