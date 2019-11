Wielka Brytania: hołd żołnierzom poległym w obu wojnach światowych Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, politycy i weterani złożyli w Dniu Pamięci hołd żołnierzom poległym w czasie obu wojen światowych oraz w późniejszych konfliktach. Ich pamięć uczczono w całym kraju dwiema minutami ciszy. Przypadający 11 listopada, w rocznicę zakończenia I wojny światowej, Dzień Pamięci (Remembrance Day) oraz Niedziela Pamięci (Remembrance Sunday), która obchodzona jest w drugą niedzielę listopada, to jedno z najważniejszych świąt w brytyjskim kalendarzu. Jego najbardziej charakterystycznym elementem są symboliczne czerwone maki, początkowo papierowe, a teraz często też znaczki wpinane w ubrania, ze sprzedaży których dochód przekazywany jest dla znajdujących się w potrzebie byłych żołnierzy i ich rodzin. Główne uroczystości, jak co roku, odbywają się pod pomnikiem The Cenotaph w londyńskiej dzielnicy Westminster, upamiętniającym nieznanych z nazwiska poległych żołnierzy. Dokładnie o godz. 11 salwa armatnia dała sygnał do rozpoczęcia dwóch minut ciszy, po czym brytyjski następca tronu, książę Karol złożył pod pomnikiem wieniec w imieniu królowej Elżbiety, która obserwowała uroczystość z balkonu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.