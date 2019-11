Wielka Brytania: kryzys wizerunkowy konserwatystów podczas kampanii Brytyjski premier Boris Johnson w Birmingham oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą Partii Konserwatywnej przed zaplanowanymi na 12 grudnia przedterminowymi wyborami do Izby Gmin. Johnson w Birmingham w zasadzie powtórzył wszystko, co w środę wczesnym popołudniem mówił podczas krótkiego wystąpienia przed Downing Street – że nie chciał wyborów, ale z powodu paraliżu w parlamencie nie było innego sposobu na przełamanie kryzysu w sprawie brexitu, że jeśli konserwatyści zdobędą większość, parlament będzie znowu sprawnie działał, że plany opozycyjnej Partii Pracy prowadzą do gospodarczej ruiny. Przekonywał, że uzgodniona przez niego w połowie października umowa z Unią Europejską w sprawie warunków wystąpienia jest tym, co uważa za największe osiągnięcie swoich stu pierwszych dni urzędowania. – Ta umowa zapewnia wszystko o co zabiegałem prowadząc kampanię na rzecz brexitu – mówił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

